Ze liggen al lang in de winkel, maar in Kinrooi openen ze vandaag pas het aspergeseizoen

De asperges liggen al even in de winkel, maar Kinrooi, dé aspergemeente van Vlaanderen, opent vandaag pas het seizoen.

“We hebben 8 bedrijven in Kinrooi en zijn al 10 jaar de asperge gemeente van Vlaanderen.”, aldus burgemeester Jo Brouns. “We openen vandaag het seizoen al zijn de eerste asperges al op de markt. Die asperges gaan vanuit Kinrooi naar heel Vlaanderen. Velen komen in de ochtend asperges steken. We organiseren ook activiteiten rond asperges. Mensen kunnen bedrijven bezoeken zoals bij de familie Henkens, Kessenicherweg 27 in Kinrooi.“ Mark Dreesen