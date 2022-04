Britse Queen viert 96ste verjaardag geflankeerd door pony’s, maar Harry overschaduwt feestelijkheden

Niet alleen is koningin Elizabeth II ondertussen al 96, deze zomer zal ze ook maar liefst 70 jaar op de troon zitten. Dat maakt haar meteen het langst regerende staatshoofd in de Britse geschiedenis. Maar ondanks al die feestelijkheden en een nieuw portret worden de gebeurtenissen alweer overschaduwd door prins Harry en zijn vrouw Meghan.

Zo heeft de prins, die twee jaar geleden de beslissing nam om samen met zijn gezin uit de koninklijke familie te stappen, nog maar eens een spraakmakend interview gegeven aan NBC TV. Daarin had Harry het onder meer over zijn goede band met zijn grootmoeder. Hij verklapte dat de twee er heel wat vertrouwelijke gesprekken op na hielden: “Ze vertelt me dingen die ze met niemand anders kan delen”.

Over zijn recente bezoek aan de Queen zei hij dan weer het volgende: “Ik wil gewoon zeker zijn dat er goed voor haar gezorgd wordt en dat ze te allen tijde beschermd wordt. Ze moet zich omringen met de juiste mensen.”

Het zijn uitspraken die bij de koninklijke familie en staf in het verkeerde keelgat schoten. “Harry is een ongeleid projectiel”, zegt de Britse royaltywatcher Penny Junor. “De staf van het koninklijk paleis is niet opgezet met de uitspraken. Ze vinden die wereldvreemd en getuigen van een ongeziene arrogantie. Maar toch zit de schrik er goed in bij de koninklijke familie over wat Harry de komende weken, maanden en zelfs jaren nog allemaal gaat vertellen op televisie.”

Of Harry en zijn gezin het jubilee van de Britse Queen deze zomer zullen bijwonen, is momenteel niet bekend.