Straf nieuws in motorcross: negenvoudig wereldkampioen Cairoli komt terug uit pensioen

Op 28 mei gaan de Nationals - het Amerikaans motorcross-seizoen - van start op de Raceway in Pala. Met dus ook het legendarische nummer 222 achter het starthek. Cairoli zal de week erna ook de tweede manche in Hangtown meepikken.

“Ik heb altijd al eens in Amerika willen rijden. Ik ben blij dat het er nu eindelijk van komt”, vertelt Cairoli, die er op de KTM 450 SX-F zal uitkomen. “Ik moet bekennen dat ik niet met dezelfde voorbereiding naar Amerika trek als vroeger naar een WK. Al wil dat niet zeggen dat ik dit Amerikaans avontuur niet serieus neem. Integendeel, ik wil er degelijke resultaten neerzetten.”

Pit Beier, Motorsport Directeur bij KTM, is ook in zijn nopjes. “Tony is een icoon in de motorcross. Hij kan ook op onze volledige ondersteuning rekenen in Amerika. Dat is het minste wat we kunnen doen voor hem na al de titels en overwinningen die hij KTM bezorgd heeft.”

Antonio Cairoli. — © KTM

Vraag is nu of Jeffrey Herlings (ook KTM) dezelfde stap zal zetten. De Nederlander miste door een hielbreuk al de eerste vijf Grote Prijzen en maakt dus geen kans meer op de wereldtitel MXGP. De laatste weken deed het gerucht de ronde dat The Bullet de focus dit jaar op Amerika zou willen leggen.