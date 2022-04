Vicepresident Europese Centrale Bank: “Renteverhoging kan al in juli”

In een interview met Bloomberg zegt de Spanjaard dat hij “geen redenen” ziet om het opkoopprogramma - waarmee de ECB al jaren miljarden in de economie pompt - “niet reeds in juli te beëindigen”. Dat zou dan de weg vrijmaken voor een renteverhoging.

Daarmee kan de ECB immers reageren op de fors opgelopen inflatie. “Voor de eerste renteverhoging zullen we naar onze economische prognoses moeten kijken, naar de verschillende scenario’s”, klinkt het. “Maar vanuit het huidige perspectief, denk ik dat juli een mogelijkheid is. En september, of later, is ook mogelijk.”

De beslissingen hangen met andere woorden af van de economische prognoses die de ECB na de volgende beleidsvergadering in juni wereldkundig zal maken. Voor De Guindos is het “kristalhelder” dat die cijfers een hogere inflatie en kleinere economische groei zullen bevatten.

De laatste keer dat de rente in de eurozone werd verhoogd was toen de Fransman Jean-Claude Trichet nog de hoogste baas was bij de ECB. Zijn opvolger Mario Draghi voerde sinds eind 2011 alleen maar renteverlagingen door. De huidige ECB-president Christine Lagarde heeft sinds haar aantreden in november 2019 de rente nog niet aangepast.