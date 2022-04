Het Russische leger zal de staalfabriek in Marioepol niet bestormen. In plaats daarvan zullen de resterende Oekraïense troepen er uitgehongerd worden, zo maakte president Poetin bekend. Maar vanwaar die plotse verandering in strategie? “Het is het verstandigste dat Rusland kan doen”, zegt defensiespecialist Luc De Vos.