Riemst - Maastricht

Vanaf maandag 9 mei gaat de Tongerseweg in Maastricht - het verlengde van de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven (Riemst) - dicht voor alle verkeer. Dan worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd en wordt de toplaag asfalt gelegd. Enkel voetgangers en fietsers mogen nog passeren, het overige gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de grensovergang in Veldwezelt.