Anderlecht-aanvalster Tessa Wullaert gekroond tot ereburger van Wielsbeke

Tessa Wullaert (28) heeft woensdagavond de titel van ereburger in Wielsbeke gekregen. “Vanwege haar uitzonderlijke sportieve prestaties in binnen- en buitenland. Zo won Wullaert, die al op 5-jarige leeftijd begon met voetballen, in 2019 haar derde Gouden Schoen, werd ze in 2019 kapitein van de Red Flames en behaalde ze met RSC Anderlecht in 2020-2021 de kampioenstitel van België,” klinkt het op de Instagrampagina van de gemeente.