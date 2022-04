Een rugzak van scoutstent, sneakers tegen de plastic soep en lokale mode: deze duurzame items staan op onze verlanglijst

Tegen de plastic soep

Sneakers uit plastic afval dat werd opgehaald uit de oceaan: het Belgische merk Komrads heeft er een primeur mee beet in ons land. Ook de zolen en de veters zijn trouwens van gerecycleerd rubber en katoen.

Sneakers OCNS van Komrads, 125 euro

Hervullen maar

Is deze fles hand & body wash van CÎME op? Dan kan je ze laten bijvullen bij geselecteerde verkooppunten (zoals Juttu) én krijg je 4 euro korting. De ingrediënten zijn bovendien natuurlijk en een deel van de opbrengsten gaat naar een scholenproject in de Himalaya.

Hand & body wash ‘Nuts about you’ van CÎME, 16,70 euro

Slow fashion

Een garderobe die heel lang kan meegaan door tijdloze kleuren en snits én kwalitatieve stoffen, da’s het idee achter het Antwerpse merk Âme. Geen fast fashion dus, maar basics die elk seizoen terugkomen.

Kleedje ‘Flavie’ van Âme, 140 euro

Gerecycleerd sporten

Pure by Luce is een Belgisch label met sportkleding en gebruikt enkel gerecycleerde stoffen. Hun activewear met vrolijke prints wordt in Europa gemaakt.

Sportleggings ‘Alou akchour’ van Pure by Luce, 89 euro

Groen tintje

JBC zamelt in zijn winkels oude kleding in om te recycleren voor het goede doel. Ook hebben ze het Go Green Label, met kleding die voor minstens 50% uit duurzame vezels bestaat. Deze donsjas is zelfs volledig gerecycleerd.

Donsjas van JBC, 49,95 euro

Tweede leven voor scoutstent

Het Antwerpse outdoormerk Obvious Outdoor heeft zijn naam niet gestolen. Het wil heel duidelijk stellen hoe duurzaam ze zijn. Hun rugzakken zijn gemaakt uit oude scoutstenten en worden lokaal geproduceerd. Ook werken ze vooral op vraag.

Rugzak ‘Iwato’ van Obvious Outdoor, 79,50 euro

Gehuurd

Droom je van een outdoor pizzafeestje, maar heb je geen zin om een oventje te kopen (want: duur en weer extra spul in huis)? Dan kan je hem ook huren. Porseleen uit Gentbrugge biedt allerlei keukengerief te huur aan, maar ook prachtige serviezen. Byebye miskopen en overconsumptie.

Pizza oven ‘Ooni Fyra’ te huur bij Porseleen, 24 euro voor een week

Hebbedingetjes

De hebbedingetjes van Kupu Studio zijn leuk om je huis mee op te fleuren. De onderzetters, kandelaars of schaaltjes zijn handgemaakt en vervaardigd uit jesmoniet, een milieuvriendelijk composietmateriaal.

Kandelaar van Kupu Studio, 12,50 euro

Veel schuim

Minder douchegel of zeep gebruiken, ook dat is duurzaam. Bij Rainpharma bedachten ze daarom de Body Wonder Towel. Met een klein beetje van hun body wash (met heerlijke geuren) op dit speciale washandje maak je veel schuim, en krijgt je lijf ook een zachte scrub.

Body Wonder Towel van Rainpharma, 16,95 euro

Draagbare verhalen

Het Belgische, duurzame modemerk Wearable Stories ging in zee met Juttu voor een zonnige capsulecollectie met 14 stuks die onderling te combineren zijn.

Rok ‘Alpa’ met bloemenprint van Wearable Stories x Juttu, 99 euro

