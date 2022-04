Als tussendoortje zoals zakje chips of zelfs met fristi: Amerikaanse cornflakes kleuren Hasseltse snoepwinkels

In Hasselt wagen steeds meer ondernemers zich aan cornflakes om ter zoetst. Amerikaanse ontbijtgranen zijn al enkele jaren in opmars, maar worden nog populairder door alom gevolgde smulpapen. “Nadat ik een influencer Reese Puffs en Fruity Pebbles zag eten dacht ik: dat moeten wij ook verkopen!”

Van Lucky Charms, Froot Loops, Oreo O’s, Honey Combs tot Cinnamon Toast Crunch Churros: American cereals vliegen uit de winkelrekken en kleuren onze feed op social media. “Hoe drukker de doos, hoe populairder”, beweert Nazire Kocak van Sweet Bar Hasselt. Sinds enkele maanden staat er ook een uitgebreid assortiment Amerikaanse cornflakes tussen de Juicy Drops, Twizzlers en Brain Burnerz in haar snoepwinkel op de Molenpoort. “Ik volg Bretman Rock, een influencer uit Honolulu met miljoenen volgers. Op een bepaald moment begon hij bijzondere ontbijtgranen uit te proberen in zijn tutorials. ‘Dat ziet er leuk uit’, dacht ik, waarop ik meteen een voorraad wilde bestellen.”

© Boumediene Belbachir

Makkelijker gezegd dan gedaan, weet Pieter Baeyens. In 2019 liet hij de Limburgse hoofdstad samen met zijn vriendin Helga Hoogmartens kennismaken met de Cornflakesbar, een pop-up concept in Hasselt. “Een breed aanbod vinden bij eenzelfde leverancier is een moeilijke klus. We kopen pakketten aan op online platforms van Amerikaanse groothandels. Soms heb je geluk, een andere keer moet je het doen met een beperkt aantal smaken.”

© luc daelemans

Pieter was als kind al gek op de Fruit Loops van Kellogg’s, ringetjes in alle kleuren van de regenboog met een toekan op de doos. “Tot mijn spijt werden mijn favoriete ontbijtgranen ergens in de jaren negentig uit de rekken gehaald. Later herontdekte ik de ringetjes op een website die Amerikaanse producten importeert. En ik botste op nog een heleboel andere soorten cornflakes. Ik was er helemaal weg van en begon stilaan te dromen van een eigen concept rond cereals.”

Met fristi, of zoals een zak chips

Hoe je het suikerige ontbijt best verorbert, varieert. “Eigenlijk giet je best een scheut melk in je kommetje”, legt Nazire uit. “We verkopen ook eetbare kleurstof - blauw en roze - om je portie cornflakes extra te pimpen. Er zijn zelfs mensen die kiezen voor Fristi of chocomelk. Je kan natuurlijk ook snoepen van een doos, zoals van een zak chips. Er worden ook gebakjes en koekjes van de cereals gemaakt. De veel gekozen Lucky Charms met marshmallow bestaan bijvoorbeeld ook in repen.”

© Boumediene Belbachir

In het najaar van 2021 deden Pieter en zijn partner het succes van hun pop-up bar nog eens over in De Serre. “De Cinnamon Toast Crunch Churros - een echte kaneelbom - verkocht het best. We raadden onze klanten meestal aan om verschillende smaken te combineren, voor een totaalervaring. Belangrijk is dat de melk koud geserveerd wordt, zodat de cereals lekker krokant blijven. Op welk moment van de dag ontbijtgranen het lekkerst zijn? Eender wanneer! Tijdens het ontbijt met een kop koffie, ’s middags bij de lunch of zelfs als laatavondsnack. Zeker in de zomer is dat verfrissend!”

Cornflakes met een prijskaartje

Ook in Hearts & Flowers, sinds een jaar gelegen in de Hasseltse TT-wijk, zijn de American cereals een populair product. “Maar nieuw zijn ze zeker niet”, relativeert zaakvoerder Rik Dehollogne. “Wij verkopen ze al sinds 2015. Destijds was het inderdaad een hele prestatie om dozen te bemachtigen, maar importeurs hebben intussen wel door dat het zo vlot verkoopt en zetten daarop in. Een enkele doos is best prijzig, vaak rond de tien euro. Invoerrechten en transportkosten uit de States bedragen nu eenmaal een flinke duit.”

De invloed van Youtube- en steeds meer TikTok- en Instagramvideo’s op snoeptrends is volgens Rik enorm. Denk maar aan het snoepspelletje Bean Boozled dat zeven jaar geleden in was: de helft van de kleine snoepjes - Jelly Beans - is lekker, terwijl de ander helft vreselijk smaakt. Of recenter: de Jelly Fruit Splash, een ware hype op TikTok. De snoepjes barsten open in je mond als je erop bijt. Wij proberen altijd zo snel mogelijk op nieuwe trends te zitten.”

© Boumediene Belbachir

Al enkele jaren op de teller of niet, zowel Nazire als Pieter zetten de komende tijd flink in op het suikerige goed. “De dozen vliegen de deur uit”, zegt de uitbaatster van Sweet Bar Hasselt. “Het is zeker de bedoeling om nog meer speciale smaken te scoren via het internet.” De plannen van Pieter reiken nog verder. “Na het succes van de pop-up’s dromen mijn vriendin en ik van een vaste stek voor onze Cornflakesbar. We zijn daarvoor nog altijd op zoek naar een geschikt pand in Hasselt.”

Sweet Bar, Molenpoort 10/4, Hasselt. Meer info: Facebookpagina ‘sweetbarhasselt’

Hearts & Flowers, Maastrichterstraat 49, Hasselt. Meer info: www.heartsandflowers.be