Sep Vanmarcke beleeft nog maar eens een pechseizoen: “Slechtste voorjaar uit mijn carrière”

Knieproblemen, een inbraak, bronchitis, koorts, buikgriep, opnieuw koorts, een bacterie, nog maar eens koorts … De lijst van kwaaltjes van Sep Vanmarcke (33) dit voorjaar is lang, bijzonder lang. Onze landgenoot zat woensdagnavond aan de tafel bij Ruben Van Gucht in Extra Time Koers. De renner van Israel-Premier Tech vertelde er over zijn zoveelste pechjaar. Hij heeft door al zijn pech tot nu toe amper dertien koersdagen op de teller. Ter vergelijking: Greg Van Avermaet zit al aan 28.

“In de winter heb ik heel lang last gehad van knieproblemen en daarnaast werd er ook ingebroken thuis, dat was ook een klap om te verwerken”, stak Sep Vanmarcke van wal bij Extra Time Koers. “Ik ben dan iets later begonnen aan het seizoen en net voor de Omloop (waarin hij uiteindelijk niet startte, red.) kreeg ik bronchitis. Na een kort herstel ben ik dan op hoogtestage geweest.”

“Daar heb ik koorts gekregen, dus ben ik naar beneden gegaan om te blijven trainen. Toen ik thuiskwam kreeg ik buikgriep. Dan heb ik wel de E3 (waar hij niet finishte, red.), Gent-Wevelgem en Dwars Door Vlaanderen kunnen rijden. Maar ik zei toen tegen mijn verzorger dat ik goede benen had, maar dat mijn longen precies niet werkten.”

Geen Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

“Daarna besliste de ploeg om de Ronde van Vlaanderen niet te rijden en die avond kreeg ik weer koorts. Dan heb ik mijn bloed laten onderzoeken en ontdekten we mycoplasma. Dat is een bacterie die zich op de longen zet. En met al die ziektes heb ik dus ook veel antibiotica moeten nemen.”

“In nog een laatste poging om in Paijs-Roubaix goed te zijn, ben ik naar Spanje getrokken. En dan heb ik ook daar weer koorts gekregen. En dan heb ik samen met de ploeg beslist dat het niet meer ging. Mijn lichaam was op. Ik kon niets meer verdragen. Telkens ik een paar dagen ging trainen, kreeg ik koorts. Dus ik moest gaan rusten. Het was heel pijnlijk om die beslissing te nemen, maar ook een halve opluchting. Dit was het slechtste voorjaar uit mijn carrière. De motivatie is groot om nog iets goed van mijn jaar te maken nu.”

Of hij ooit nog een grote klassieker kan winnen? “Ik denk dat het heel moeilijk wordt”, was Vanmarcke eerlijk.