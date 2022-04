Albert Heijn opent nieuwe winkel in Hechtel-Eksel

Na eerder in Tongeren en Leopoldsburg is het de derde winkel van de warenhuisketen die op evenveel weken tijd in Limburg de deuren opent. Voor België is het al in totaal de 70ste winkel van de bekende Nederlandse supermarktketen. “Met deze winkel verstevigen we onze greep op Limburg,” zegt Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België. “Limburg is een fantastische regio waar we nog veel ruimte hebben om te groeien.” In het filiaal aan de Hasseltsebaan gaan een 40-tal medewerkers aan de slag op een verkoopoppervlakte van 1.500 m². Franchisenemer Frank Scheepers leidt er alles in goede banen. Het is zijn eerste winkel in België, maar niet zijn eerste Albert Heijn-winkel die hij bestuurt. In Nederlands-Limburg beheert hij al twee vestigingen. Hij is hiermee de allereerste franchisenemer die voor Albert Heijn onderneemt in beide landen. “We zijn er ongelooflijk trots op dat we onze tanden mogen zetten in een Belgische winkel”, luidt het.

Respect

Toch was er naar aanleiding van het dodelijk ongeval waarbij woensdagochtend een 15-jarig meisje het leven liet ook een dubbel gevoel. De feestelijke opening ging daarom niet gepaard met uitbundige muziek zoals bij eerdere vestigingen al het geval was. “Dit uit respect. We hebben dit gisteren met het winkelbeheer afgesproken en zij hadden alle begrip”, reageerde burgemeester Jan Dalemans (HE).