Elon Musk zicht op bonus van liefst 21 miljard euro

Miljardair Elon Musk kan dankzij de goede resultaten van het door hem geleide Tesla 23 miljard dollar (ofwel zo’n 21,2 miljard euro) rijker worden. De fabrikant van elektrische auto’s boekte in het voorbije kwartaal een omzet en winst die hoger waren dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Samen met de goede resultaten in de voorgaande twee kwartalen heeft Tesla mijlpalen behaald die Musk recht geven op een fikse beloning in aandelenopties.