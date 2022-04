Bond Beter Leefmilieu: “Vlaanderen is nog altijd belastingparadijs voor pick-uptrucks”

Pick-uptrucks zijn zwaarder, vervuilender, gevaarlijker en ze verbruiken meer. Toch betalen de bestuurders in Vlaanderen minder belastingen dan voor een kleine wagen. Hoewel Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) in 2020 al aankondigde hier verandering in te willen brengen, blijft het wachten op actie, zegt de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

In België reden in 2021 zo’n 65.000 pick-uptrucks rond. Dat is volgens BBL een stijging van 63 procent tegenover tien jaar geleden. “De reden van de snelle opmars: spotgoedkope belastingen”, benadrukt Marie Desrousseaux, experte mobiliteit bij BBL. “Doordat pick-ups onder de definitie van een lichte bedrijfswagen vallen, genieten ze automatisch een resem belastingvoordelen: ze hoeven geen belasting op inverkeerstelling (BIV) te betalen en krijgen een lager tarief van verkeersbelasting toegerekend, ook bij particulier gebruik.”

Het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven (HIVA) berekende onlangs hoeveel belastingen een pick-upbestuurder momenteel betaalt en wat het verschil zou bedragen als die onder het regime van de personenwagens belast zou worden. Een eigenaar van een Ford Ranger betaalt nu een jaarlijkse verkeersbelasting van 157 euro, de BIV is volledig gratis. Maar als die belast wordt als een reguliere personenwagen, komt de jaarlijkse verkeersbelasting op 875 euro per jaar en de BIV op 4.050 euro. Over een periode van tien jaar betaalt een pick-up bestuurder nu 1.570 euro aan belastingen, terwijl dat, gelijkgetrokken met reguliere wagens, 12.800 euro zou zijn.

“Het is compleet absurd dat het goedkoper is om in een vervuilende, gevaarlijke wagen rond te rijden dan met een normale gezinswagen”, aldus Desrousseaux. “Zeker in Vlaanderen is er weinig reden om als particulier in zo’n massieve wagen rond te rijden. Zowel onze wegen als parkeerplaatsen zijn hier helemaal niet op afgestemd.”