Vier evacuatiebussen hebben Marioepol verlaten

De strategische havenstad aan de Zee van Azov lijkt intussen op het punt om in handen te vallen van de Russen, na bijna twee maanden van belegering.

De laatste Oekraïense verdedigers van Marioepol hebben zich verschanst in de staalfabriek Azovstal en weigeren zich over te geven. Samen met het 36ste bataljon van het Oekraïense leger en het Azov-bataljon zitten ook honderden burgers, zonder water en voedsel, in de fabriek.

Moskou heeft de laatste Oekraïense strijders in Marioepol al meerdere ultimatums gesteld. De controle over de havenstad zou het Rusland mogelijk maken om volledig te verbinding te maken tussen het schiereiland Krim, dat Moskou in 2014 annexeerde, en de separatistische pro-Russische republieken in de Donbas.