Brooklyn verliest opnieuw van Boston in play-offs NBA, titelverdediger Milwaukee gaat onderuit tegen Chicago

Brooklyn kijkt tegen een 2-0-achterstand aan tegen Boston in de eerste ronde van de play-offs in de NBA. De Nets verloren woensdag met 114-107. Titelverdediger Milwaukee zag Chicago dan weer langszij komen (1-1) na een 110-114-nederlaag in het eigen Fiserv Forum. Toronto staat dan weer op de rand van de uitschakeling tegen Philadelphia.

Brooklyn moet zich herpakken in de komende twee thuiswedstrijden. Woensdag leidden de Nets met 17 punten in het tweede quarter tegen Boston, maar de Celtics wisten het laken alsnog naar zich toe te trekken.

DeMar DeRozan blonk uit voor Chicago met 41 punten tegen Milwaukee, Nikola Vucevic lukte 24 punten en 13 rebounds. Bucks-sterspeler Giannis Antetokounmpo stelde daar 33 punten, 18 rebounds en 9 assists tegenover, maar de regerende kampioen zag zijn opponent langszij komen in de stand.

Philadelphia tot slot haalde het met 101-104 bij Toronto na een verlenging. Sterspeler Joel Embiid was opnieuw bepalend bij de bezoekers. De Kameroener, goed voor 33 punten en 13 rebounds, lukte een driepunter in de slotseconde van de verlenging. De Sixers leiden nu met 3-0 in het eersterondeduel. Ze hebben nog een zege nodig voor een stek in de volgende ronde, zaterdag kan de beslissing al vallen.

Hieronder nog eens uitslagen van de woensdag gespeelde wedstrijden in de eerste ronde van de play-offs in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie NBA.

EASTERN CONFERENCE

Toronto - Philadelphia 101-104 (n.v.)

Philadelphia leidt met 3-0.

Boston - Brooklyn 114-107

Boston leidt met 2-0.

Milwaukee - Chicago 110-114

De tussenstand is 1-1.

Het team dat als eerste vier keer wint, stoot door.