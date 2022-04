Stefano Denswil (ex-Club Brugge) staat met Trabzonspor op het punt om na 38 jaar weer kampioen te worden: “Zal bijzonder worden”

Een grote Nederlandse speler als Robin van Persie werd maar één keer landskampioen in zijn rijke carrière en een gerenommeerde ex-international als Kevin Strootman zelfs geen enkele keer. Wat dat betreft heeft Stefano Denswil een bijzondere loopbaan. De 28-jarige verdediger stevent met de verrassende Turkse koploper Trabzonspor af op de landstitel en dat wordt dan al het zesde kampioenschap waar hij direct aan heeft bijgedragen. “Ik heb in België al meegemaakt wat het losmaakte, toen Club Brugge na elf jaar weer kampioen werd. Bij Brugge heb ik al eens boven op een touringcar gezeten. Het feest in Trabzon zal ook bijzonder worden.”