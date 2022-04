Johnny Depp vertelt over vele ruzies met Amber Heard: “Ik zag het bot uit mijn vinger steken”

Depp werd dinsdagavond al enkele uren verhoord door zijn advocate. Toen vertelde hij dat hij Heard “nooit heeft geslagen”, en dat het een “complete schok” was toen hij hoorde van de “gruwelijke en verontrustende” beschuldigingen die zijn ex-vrouw had geuit.

Beledigingen en depressie

Woensdag hernam Depp zijn getuigenis, en bleef hij ontkennen dat hij Heard iets had aangedaan. Integendeel. “Ik zei gisteren al dat er iets mis was: haar houding, de manier waarop ze tegen me begon te praten... Plots was alles wat ik deed en zei fout. Ze begon me te beledigen. Ze omschreef me als een idioot. Dat escaleerde telkens in ruzie. In het begin verdedig je jezelf nog. Maar als dat telkens escaleert… Ik kon er geen woord tussen krijgen. Het was een spervuur, een eindeloze stroom beledigingen. Ik had het moeilijk om daar mee om te gaan. Ik mocht geen eigen stem hebben.”

Dat resulteerde volgens Depp in een depressie. “Sommige mensen zoeken nu eenmaal naar de zwakheden en gevoeligheden in andere mensen. En als je hen je leven hebt verteld – zoals dat gebeurt in relaties – werd dat ammunitie voor haar. Mevrouw Heard gebruikte bij zo’n ruzies alles wat ik haar ooit verteld had. Over mijn kinderen... dat was onnodig. Er werden veel grenzen overschreden, tot je ze zelfs niet meer zag. Mijn enige ambitie in het leven was om een geweldige vader voor mijn kinderen te zijn. Daar maakte ze regelmatig misbruik van, ze vertelde me regelmatig wat voor een slechte vader ik was.”

Geweld

“Bij zoveel haat en woede wist ik zeker dat het zou escaleren tot geweld. En dat gebeurde ook heel vaak”, aldus Depp. “In haar frustratie en woede haalde ze uit. Dat kon beginnen met een slag, met een duw, met het gooien van een afstandsbediening naar mijn hoofd, of met een glas wijn in mijn gezicht. Telkens als het escaleerde, greep ik terug naar wat ik geleerd had als kind: mij verwijderen van de situatie, zodat het niet verder kon gaan. Ik sloot me bijvoorbeeld op in de badkamer. Op plaatsen waar zij niet kon komen. Dat gebeurde constant.”

Waarom bleef hij dan bij Heard? “Dat is een heel ingewikkeld antwoord”, aldus Depp. “Het heeft ongetwijfeld te maken met mijn vader, die stoïcijns bleef toen mijn moeder hem sloeg. Het heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat ik 14 jaar lang een geweldige relatie had met Vanessa (Paradis, red.), de moeder van mijn kinderen. En ik wilde niet falen. Ik dacht dat ik haar kon helpen, want dat was niet de Amber Heard die ik het eerste anderhalf jaar van onze relatie had gekend. En omdat ik niemand wilde kwetsen – vooral mevrouw Heard. Ik wilde haar hart niet breken.” Daarop vertelde Depp over de zelfmoordpoging die zijn moeder ondernam nadat zijn vader haar had verlaten. “Mevrouw Heard had al verschillende malen gesproken over zelfmoord, dus dat werd ook een factor. Toen ik soms wegging, hield ze me schreeuwend en huilend tegen aan de lift: ‘Ik kan niet zonder jou leven’.”

De advocaat van Depp vroeg ook naar de eerste keer dat hij Heard geslagen zou hebben, naar verluidt omdat ze lachte met zijn tatoeages. “Dat is nooit gebeurd”, reageerde Depp na een lange pauze. “Waarom zou het me storen dat ze daar grappen over maakte?”

“Het monster”

Depp moest in de rechtbank echter ook erkennen dat hij zelf een alcohol- en drugprobleem had. “Mevrouw Heard had het dan over ‘een agressief kantje’, ze zei dat mijn demonen het hadden overgenomen. Dat evolueerde in het woord ‘monster’. Volgens haar was ik ‘het monster’ wanneer ik drugs en alcohol gebruikte. Maar zelfs wanneer ik nuchter was – geen alcohol of drugs gebruikte – gebruikte ze die term nog steeds. En een deel van je zegt: ‘Als ik hier dan toch van beschuldigd wordt, kan ik het beter ook maar gewoon doen. Ik was weer die kleine jongen die de pijn niet wilde voelen. Geïnspireerd door mevrouw Heard greep ik vanwege die constante ruzies naar verdovingsmiddelen. En er ging geen dag voorbij waarop er niets gebeurde. Ik moest iets hebben om afstand te kunnen nemen van die verbale aanvallen.”

Depp erkende dat Heard wilde dat hij stopte met drinken. “Maar ze dronk constant in mijn aanwezigheid. Mevrouw Heard kon makkelijk twee flessen wijn per avond drinken. Ze vroeg me om te stoppen met drinken, om onze relatie te redden. En dat deed ik. Maar ik heb het altijd vreemd gevonden dat ze niet zelf stopte met drinken, om mij te steunen.” Volgens Depp gebruikte Heard ook veel drugs: “Ik zag haar XTC, paddo’s, MDMA, en verslavende medicatie gebruiken.”

Afkicken

In mei 2014 zou Depp geprobeerd hebben om af te kicken. “Op de Bahama’s, waar ik een woning heb. Nu ja, een eiland. (lachje) Ik vind het altijd ongemakkelijk om dat te zeggen. Maar dan ben je wel zeker van rust en anonimiteit. Ik nam zelfs geen lijfwachten of assistenten mee.” Heard ging wel mee naar de Bahama’s, al was dat niet volledig naar de zin van Depp. “Ik voelde me erg oncomfortabel bij het idee dat mevrouw Heard erbij zou zijn. Onze relatie kende toen veel pieken en dalen, en ik vreesde dat dat ook het geval zou zijn tijdens het afkicken. Terwijl dat net heel rechtlijnig moet zijn. Ik besefte ook maar al te goed dat het niet aangenaam zou zijn, en dat er fysieke veranderingen zouden zijn. Ik was bang dat het te veel zou worden voor haar. En dat zij te veel zou zijn voor mij. Maar mevrouw Heard hield voet bij stuk. Ze moest en zou meekomen.”

Ook tijdens het afkicken werd Depp naar eigen zeggen mishandeld door Heard. “Ik had het op een dag heel zwaar. Maar mevrouw Heard met de dokter en de verpleegster afgesproken dat zij me mijn medicijnen zou toedienen. Dus zei ik tegen haar: ‘Ik heb de medicijnen nodig. Nu.’ En zij keek naar de klok: ‘Het is nog geen tijd.’ (lange stilte) Ik haat het om dit toe te geven, maar ik denk dat dat het dieptepunt in mijn leven was. Ik heb me nog nooit zo laag gevoeld. Omdat ik ‘alsjeblieft’ moest zeggen: ‘Alsjeblieft, geef me mijn medicijnen.’ Maar ik kreeg ze niet. Ik smeekte, ik zat huilend op de grond, ik smeekte een ander mens om me medicijnen te geven die de pijn zouden wegnemen. Maar ze zei ‘nee’. Het enige wat iemand in die situatie kan doen, is zijn lichaam voor de gek houden. Dus ging ik douchen en zette ik het water kokend heet, zodat mijn huid verbrandde. Want dan hadden mijn zenuwen een ander probleem om zich mee bezig te houden.”

“De Australische ruzie” en het vingertopje

Daarna vroeg de advocate van Depp naar “de Australische ruzie”. “We hadden geen prenup(voorhuwelijks contract, red.) getekend voor we trouwden. Dat mondde altijd uit in ruzie. En op een bepaald moment was het gewoon te laat. Dus werd het idee van een postnup opgeworpen. Dat was het begin van de Australische ruzie.” Depp werkte in Australië aan de film ‘Pirates of the Carribean 5’, maar had aan zijn advocaat gevraagd om Heard – die in Los Angeles was gebleven – uitleg te geven over zo’n huwelijkscontract. “Maar daar reageerde mevrouw Heard heel fel op. Ze vloog naar Australië om verhaal te halen. Ik probeerde haar te kalmeren, maar dat lukte niet. Het werd waanzin, chaos, geweld. Ze leek wel bezeten. Geloof me: het is echt niet leuk om een ‘kontlikker’ en een ‘pussy’ genoemd te worden. Ik probeerde weg te gaan, maar dat lukte niet. Ik denk dat ik me uiteindelijk opsloot in de badkamer, terwijl zij op de deur bonkte en obsceniteiten naar me schreeuwde.”

“Plots hoorde ik haar weglopen”, vervolgt Depp. “Ik schaam me om te zeggen dat ik op dat moment de woorden van mevrouw Heard in de praktijk heb gebracht. Het werd té gek. Ik was toen al verschillende maanden nuchter, maar ik verliet de kamer waarin ik mezelf opgesloten had, en ging beneden naar een bar. Ik was een puinhoop, een wrak. Ik begreep niet waarom dat alles gebeurde. Ik pakte een glas en schonk mezelf een paar shots wodka in. Toen kwam mevrouw Heard binnen, en begon ze te schreeuwen: ‘Je drinkt weer! Het monster!’ Ze liep op me af, greep de fles, en gooide die naar mijn hoofd. De fles vloog rakelings langs mijn hoofd, en spatte achter me uit elkaar. Ik ging naar de bar, nam een grotere fles, en schonk mezelf opnieuw een shot wodka in. Mevrouw Heard bleef me maar beledigen. Toen nam ze ook die fles, en gooide die opnieuw naar mijn hoofd. Mijn hand lag op dat moment op de rand van de bar. Die fles botste tegen mijn hand en barstte in scherven uit elkaar. Eerste voelde ik geen pijn, enkel warmte. Alsof er iets langs mijn hand naar beneden drupte. Toen keek ik naar beneden, en zag ik dat het topje van mijn vinger geraakt was. Ik zag mijn bot eruit steken, uit de binnenkant van mijn vinger. Het bloed stroomde eruit.”

“Dit is een foto van mij op de spoedafdeling”, geeft Depp vervolgens uitleg bij een foto die getoond wordt. “Ik geloof dat deze foto genomen werd op de spoedafdeling. Ik zie nu ook een detail dat ik vergeten was: mevrouw Heard had mijn sigaret uit een asbak genomen, en die op mijn gezicht uitgedrukt. Dat zie ik nu.”

De foto van Depp op de spoeddienst. — © REUTERS

Neus gebroken

Depp vertelde de jury vervolgens ook over incidenten waarbij hij een blauwe plek opliep (“Nadat ik een harde beuk had gekregen van mevrouw Heard”), over een gevecht tussen de twee na een zoveelste ruzie (“Toen ik de deur wilde sluiten, gilde ze van de pijn: ‘Oh, mijn tenen!’ Ik dacht dat ze gewond was, dus knielde ik om te kijken. En toen schopte ze de deur open in mijn gezicht. Ik was verbijsterd.”), en over krassen die hij opliep in zijn gezicht (“Mevrouw Heard had met haar nagels naar me uitgehaald”).

Depp gaf ook meer uitleg bij de beschuldiging van Heard als zou hij haar neus gebroken hebben bij een ander gevecht. “Ze sloeg me overal waar ze me maar kon raken. Ik probeerde haar tegen te houden door haar te omhelzen. Onze voorhoofden kwamen met elkaar in contact, zoals dat gebeurt in die situatie. En toen beschuldigde ze me ervan dat ik haar een kopstoot had gegeven en haar neus had gebroken. Maar er was geen bloed. Ik heb haar neus ook niet geraakt. Ik probeerde haar in bedwang te houden, zij probeerde vrij te komen. Er was toevallig contact, maar geen kopstoot.” Dat Heard enkele minuten later terugkeerde met een rood zakdoekje, vond Depp naar eigen zeggen dan ook verdacht. “Ze zei: ‘Goed gedaan, Johnny, jij hebt mijn neus gebroken’. Maar ik wist dat ik dat niet gedaan had. Dus vroeg ik of eens mocht kijken. Maar dat mocht niet.” Toen Heard het zakdoekje vervolgens toch weggooide, stelde Depp naar eigen zeggen vast dat het nagellak was.

Schadevergoeding van 50 miljoen euro

Depp, vooral bekend voor zijn vertolking van het personage Jack Sparrow in de Pirates of the Caribbean-films, beschuldigt Heard van smaad, naar aanleiding van een opiniestuk dat ze in 2018 schreef voor de krant The Washington Post. Daarin beschreef Heard – zonder Depp bij naam te noemen – hoe ze het slachtoffer was van huiselijk geweld. Depp en Heard waren getrouwd van 2015 tot 2017.

Depp eist een schadevergoeding van 50 miljoen dollar, omdat hij naar eigen zeggen naast verschillende rollen greep na de publicatie van het opiniestuk, en bijgevolg financieel verlies leed. Heard heeft een tegenclaim ingediend, en eist op haar beurt een schadevergoeding van 100 miljoen dollar voor smaad.