Pep Guardiola zet Manchester City op scherp voor titelrace: “Als we kampioen willen worden, moeten we al onze matchen winnen”

De titelstrijd in de Premier League is razend spannend. Het verschil tussen leider Manchester City en eerste achtervolger Liverpool bedraagt, met nog zes wedstrijden op het programma, amper één punt. “We strijden tegen een van de beste teams in de voetbalgeschiedenis”, aldus City-coach Guardiola. “We kunnen ons dus geen puntenverlies veroorloven.”

Waar Vincent Kompany de druk bij Anderlecht nog van de ketel probeerde halen voor de bekerfinale, doet zijn leermeester daar niet aan mee. “We zijn niet stom”, sprak Pep Guardiola tegenover BBC Sport. “Als we één keer gelijkspelen, en dus twee punten laten liggen, wordt Liverpool kampioen. Als we al onze wedstrijden winnen, zullen wij de titel pakken. De spelers beseffen dat.”

Man City won woensdagavond in eigen huis met 3-0 van Brighton. “We beseffen dat er nog stevige wedstrijden aankomen. We zullen opnieuw zo moeten presteren om die allemaal te winnen. Als we dat doen, zullen we kunnen vieren. Anders zullen we Liverpool moeten feliciteren.”

© ISOPIX

Guardiola had ook nog lof over voor zijn rivaal. “We strijden tegen een van de beste ploegen in de geschiedenis van het voetbal. Ze hebben alles”, aldus de Catalaanse coach van Kevin De Bruyne. “In de laatste competitiewedstrijd die we tegen hen speelden (2-2 in Liverpool, red.) waren we de betere. En toch konden we niet winnen. We mogen dus geen enkel punt laten liggen.”

Nu al goed nieuws

De titel mag dan nog niet binnen zijn. Toch behaalde Guardiola woensdagavond al een van zijn doelen. “Dit is een van de mooiste dagen van het seizoen, aangezien we volgend jaar opnieuw in de Champions League mogen spelen. De mensen vinden dat vanzelfsprekend, maar dat is waar wij moeten zijn. Elke ploeg wil in de Champions League spelen. Als we ons daarvoor weten te kwalificeren is dat omdat we het goed hebben gedaan.”