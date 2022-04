Australië staat uitlevering van Wikileaks-oprichter Julian Assange aan VS niet in de weg

Het Westminster Magistrates Court in Londen heeft woensdag voor Assange - een Australische staatsburger - een uitleveringsbevel aan de Verenigde Staten uitgevaardigd. In de VS zal hij moeten terechtstaan “voor de publicatie van een reeks geheime dossiers over Amerikaanse militaire en diplomatieke activiteiten, met name in Irak en Afghanistan”.

“We hebben vertrouwen in de onafhankelijkheid en de integriteit van het Britse rechtssysteem”, zei minister van Financiën Simon Birmingham donderdag tegen ABC. De Australische regering zal geen bezwaar aantekenen tegen de uitlevering, verklaarde hij.

175 jaar gevangenis

Bij een veroordeling riskeert Julian Assange tot 175 jaar gevangenisstraf. Hij wordt momenteel in het Verenigd Koninkrijk vastgehouden in de hoogbeveiligde Belmarsh-gevangenis.

Zijn advocaten hebben tot 18 mei om een beroep in te dienen. Als dat niet gebeurt, zal Assange binnen 28 dagen na het uitvoeringsbesluit van minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel uitgeleverd worden.