PODCAST. In de Perszaal - Luik-Bastenaken-Luik: “Dylan Teuns en Yves Lampaert zoeken elkaar op om te keuvelen over tractoren en de boerenstiel”

Dylan Teuns zag geen sterretjes op de Muur van Hoei, wel de Notre-Dame die hem zegende met een schitterende overwinning. Wie goed is in de Waalse Pijl, is ook goed in Luik-Bastenaken-Luik, dus blikken wij met onze Alejandro Valverde, Hugo Coorevits, en Jan-Pieter De Vlieger vooruit naar La Doyenne vanop de Muur van Hoei. Wout van Aert heeft zeker nog iets in zijn tank, al zal hij niet uitpakken zoals Frank Vandenbroucke in 1999. VDB gebood toen Hugo Coorevits het huisnummer 256 in zijn notitieboekje te schrijven, de plaats op Saint-Nicolas waar hij zou demarreren.