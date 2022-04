PSG staat op één puntje van de Franse landstitel na ruime zege (en toch zijn niet alle zorgen weg)

PSG staat op één punt van een kampioensfeest. Toch blijft de club een kruitvat. Of hoe een titel niet genoeg is om de zorgen naar de achtergrond te verdrijven.

PSG won makkelijk met 0-3 op bezoek bij Angers dankzij doelpunten van Kylian Mbappé, Sergio Ramos en Marquinhos. Even leken de Parijse sterren al op de 33ste speeldag kampioen te gaan spelen omdat eerste achtervolger Marseille op achterstand stond tegen Nantes. Maar dankzij goals van Dimitri Payet en Amine Harit won l’OM met 3-2 en blijft de achterstand 15 punten. PSG heeft nog vijf matchen om één punt te pakken. Een formaliteit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kopzorgen

Vergis u evenwel niet: het is niet zo dat de titel een medicijn is voor alle Parijse kopzorgen. Kampioen worden, da’s voor de Qatarese bazen het absolute minimum, gezien de investeringen van ongeveer 1,5 miljard euro sinds de overname in 2011, maar die centen hebben ze eigenlijk vooral op tafel gelegd om de Champions League te winnen. Het kam­pioenenbal werd evenwel andermaal een sof. En dan is er nog de onvrede van de fans richting vedetten Neymar en Messi en coach Pochettino. Mag die laatste blijven? Zelf denkt hij van wel: “Het is simpel. Ik heb nog een contract.”

(pjc)