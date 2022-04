Voetganger gewond bij aanrijding op Koolmijnlaan in Beringen

Een voetganger is woensdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Koolmijnlaan in Beringen.

De aanrijding gebeurde rond 20.30 uur, ter hoogte van het Spectrumcollege. Een auto kwam vanuit het centrum en reed richting Beringen-Mijn. De bestuurder zag de voetganger niet op tijd. Hij week nog uit naar rechts maar kon de aanrijding niet voorkomen. De voetganger was net de straat aan het oversteken. Aan het zebrapad werd hij opgeschept. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn twee vrienden zagen het ongeval gebeuren. Ze hadden net afscheid van hem genomen om dan naar huis te fietsen. Ze zijn onder de indruk. Ook de autobestuurder is erg van slag. De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo kwam ter plaatse en sloot de straat tijdelijk af voor alle verkeer in beide richtingen. zb