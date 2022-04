Achel kansloos onderuit op bezoek bij Gent

Buiten de eer staat er niets op het spel in de Challenge Final Four, maar Gent is op één speeldag van het eind wel al zeker van de eerste plek. Het klopte Achel, goed voor 15 op 15. Tectum deed het zonder Campforts, Van Dyck, Van Walle, Verschueren en Brouns. Zo kregen andere jongens hun kans. Zaterdag sluit Achel thuis af tegen Waremme. (aula)

Sets: 25-20, 25-20, 25-18.

Gent: De Vries (8), Ogink (10), Vandecaveye (16), Degruyter (2), Hougs Tobias (14), Colson (9), libero: Breilin.

Achel: Olimstad (4), Mäkinen (13), Smit (5), Fransen (9), Gortzak (3), Verweij (5), libero: Peters.