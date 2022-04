EK judo: Nikiforov neemt na ribbreuk geen risico en blijft weg uit Sofia

Toma Nikiforov moet een kruis maken over het EK judo, dat van 29 april tot 1 mei in Sofia op de agenda staat. De 29-jarige Brusselaar wil na een ribbreuk geen risico nemen en trekt niet naar de Bulgaarse hoofdstad. Dat bevestigde Nikiforov, vorig jaar op het EK in Lissabon goed voor het goud in de categorie tot 100 kilogram, woensdag.