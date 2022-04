Zolderse triatleet Jelle Geens zwoegt zich naar tweede plek in De Container Cup

Maakt het zwemonderdeel een straffere atleet van een triatleet? Die vraag was het uitgangspunt van de aflevering van De Container Cup vanavond. Limburger Jelle Geens - één van de beste triatleten ter wereld - nam het in de compacte zevenkamp op tegen Seppe Odeyn - tweevoudig wereldkampioen duatlon.

Geens en Odeyn maakten er een spetterend duel van woensdagavond. Eentje dat bol stond van de straffe prestaties. Vooral dan in het lopen en het fietsen uiteraard, twee disciplines uit de duatlon en triatlon. Jelle Geens - bijnaam Snelle Jelle - evenaarde de onklopbare recordtijd van Michael Somers en Isaac Kimeli. Net als de twee langeafstandslopers zette hij de loopband meteen op de maximumsnelheid van 24 kilometer per uur en hield hij dat ook de volle 1.500 meter vol. Seppe Odeyn begon aan 22 kilometer per uur en perste er nog een eindsprintje uit. Hij gaf uiteindelijk 14 seconden prijs tijdens het lopen, maar met een tijd net boven de vier minuten was ook één van de allersnelste lopers ooit.

Seppe Odeyn dichtte de kloof met Geens op de monkeybars. De negenvoudige winnaar van de Hel van Kasterlee gaf toe dat hij op dit onderdeel flink had getraind. Met 75 monkeybars pakte hij 27 seconden bonus op Geens, die na 48 bars uitgleed en viel. In het golf, roeien, benchpressen en schieten hielden de twee multisporters elkaar ongeveer in evenwicht, waardoor alles uiteindelijk zou worden beslist op de 3.000 meter fietsen. En daar was het uiteindelijk Seppe Odeyn die het laken naar zich toe trok. Hij fietste twee seconden sneller dan Geens, exact ook het verschil in de eindstand. Met een tijd van 8 minuten en 35 seconden voor Odeyn en een chrono van 8 minuten en 37 seconden bezetten de duatleet en de triatleet meteen ook de eerste en tweede plek van dit seizoen. In de geschiedenis van De Container Cup deden slechts drie atleten ooit beter: Ward Lemmelijn, Marten van Riel en Jorre Verstraeten. Een straffe prestatie. Volgende week zijn er nog zes topsporters (vier mannen, twee vrouwen) die Odeyn en Geens van het podium kunnen stoten.

Klassement mannen

1 Seppe Odeyn (duatleet) 8:35.27

2 Jelle Geens (triatleet) 8:37.03

3 Karel Sabbe (ultraloper) 8:53.30

4 Nicolas De Kerpel (hockeyer) 8:54.21

5 Thibaut Vervoort (3x3 basketballer) 9:08.04

6 Niels Bus (waterpoloër) 9:14.06

7 Michael Somers (veldloper) 9:35.99

8 Mitch Morgan (ijshockeyer) 9:38.21

9 Florian Vermeersch (wielrenner) 9:46.50

10 Mauri Vansevenant (wielrenner) 9:46.90

11 Jeroen De Beule (handbal) 10:20.16

12 Vincent Kesteloot (basketballer) 10:24:26

13 Toma Nikiforov (judoka) 10:31.07

14 Victor Schelstraete (bokser) 10:37.43

15 Mathijs Verhoeven (BMX’er) 10:42.27

16 Jago Geerts (motorcrosser) 11:11.79

Klassement vrouwen

1 Lucinda Brand (veldrijdster) 11:15.49

2 Noor Vidts (meerkampster) 11:26.05

3 Valerie Barthelemy (triatlete) 11:40.41

4 Sanne Cant (veldrijdster) 12:04.22

5 Imke Vervaet (sprintster) 12:38.59

6 Camille Laus (sprintster) 13:08.08

7 Mieke Gorissen (marathonloopster) 13:13.16

8 Jutta Verkest (gymnaste) 15:02.31

Klassement BV’s

1 Tuur Roels 09:32.69

2 Giovanni Kemper 14:19.74

3 Julie Vermeire 17:37.04

4 Tanja Dexters 19.04:50

5 Kamal Kharmach 19:43.89

6 Dominique Van Malder 22:50.47

Volgende kandidaten

Benjamin Dalle (Minister van Media)

Ben Weyts (Minister van Sport)

