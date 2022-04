Paaldanseres voert populair dansje uit op het plafond: “Iedereen kan het leren”

Julie Carver (39) gaat de wereld rond met een bijzonder versie van de Cha cha slide, een dansje dat erg populair is op sociale media. Maar de Canadese gaat niet viraal door een excentrieke kapsel, ze voert de danspasjes eigenlijk ondersteboven uit, op het plafond terwijl ze steunt op haar danspaal. “Ik wilde paaldansen altijd al proberen maar vreesde dat ik niet genoeg kracht in mijn bovenlichaam had”, zegt Julie die vijf jaar voor het eerste paaldanste en onmiddellijk fan was. “Maar iedereen kan het leren, ongeacht leeftijd, gender, vorm of maat.”