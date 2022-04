Hermes Oostende dwingt behoud af op het hoogste niveau tegen Michelbeke

Bij 8-9 in de eerste set zette Hermes een eerste keer orde op zaken met een 7-0-rush naar 15-9. Meteen was de beslissende kloof geslagen. Hermes ging op haar elan door in set twee. Indrukwekkend diepten Leys, Baasdam, Zwaanswijk en co. een kloof uit: 6-0, 10-1 en 15-4. Er volgden twee maximale verschillen van een dozijn punten bij 20-8 en 24-12. De derde set verliep spannender: 2-2, 5-6, 9-6, 10-10 en 14-14. Oostende zette de eindrush het best (17-14 en 23-21) in, maar Michelbeke wou niet wijken: 23-24. Hermes nam over maar kon aan 25-24 ook nog niet afronden. Uiteindelijk won het team van coach Koen Devos met 27-25. Sets: 25-19, 25-14, 27-25. (rpo)