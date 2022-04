Drie romantische dates, drie keer seks. Fabrizio Tzinaridis (29) heeft zijn eindsprint in ‘De bachelor’ potent ingezet, maar het was uiteindelijk Sanne die een enkeltje richting exit kreeg. Zij maakte meteen duidelijk hoe ze daarover dacht: “Een domme keuze. Ik vind ’m echt een sukkel.” Dat betekent dat Madieke en Margaux tegenover elkaar staan in de finale. Wie heeft het meeste kans op succes?