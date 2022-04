Iedereen Flandrien, les 9: bergaf rijden: controle, genieten, controle, kick krijgen, controle

De essentie in een afdaling met de koersfiets? Controle, genieten, controle, kick krijgen, controle. Controle wint wel de wedstrijd. De fiets rijdt niet met jou, jij rijdt met de fiets. Snelheid leer je opbouwen met training. Overmoed sluit je altijd uit. En misschien kijk je best ook niet te veel op je fietscomputer naar je snelheid. Dat kan je of verlammen of beangstigen of de foute boost geven tot nog meer speed.