Een van de vele Russische aanvallen op de staalfabriek in Marioepol op 18 april. — © zuma

De slag om de Azovstal-fabriek in Marioepol is uitgegroeid tot een propagandaoorlog. De heroïsche Oekraïense strijders die er zitten, zullen nooit buigen voor de brute, mee­dogenloze Russen. Maar wat met de kinderen die ook in de fabriek zouden zijn?