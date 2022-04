Vijf doden bij mijnongeluk in Polen

Na een ongeluk in een Poolse steenkoolmijn zijn vijf mijn- en reddingswerkers omgekomen. Zeven anderen zouden nog in de mijn vastzitten. Dat zegt de Poolse premier Mateusz Morawiecki woensdag, na een bezoek aan de plaats van het ongeluk. Minstens een van de dodelijke slachtoffers zou lid geweest zijn van een bergingsteam.

In de mijn in Pniowek, in de provincie Silezië, ten zuiden van de provinciehoofdstad Katowice, vond kort voor middernacht een explosie plaats met methaangas. Dat gebeurde op een diepte van duizend meter. Op dat moment bevonden zich 42 mijnwerkers in de buurt van de explosie, zegt de exploitant. Een groot deel van hen werd opgenomen in het ziekenhuis met brandwonden.

Terwijl reddingsteams naar drie nog vermiste mijnwerkers zochten, zou het rond 3 uur ‘s nachts tot een nieuwe explosie gekomen zijn. De crisisstaf verloor daarop het contact met verschillende hulpverleners. Morawiecki zei dat de crisisstaf werkt aan een manier om via twee kanten tot bij de slachtoffers te komen, zonder daarbij het leven van nog meer reddingswerkers in gevaar te brengen.

Het openbaar ministerie in Gliwice voert onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Mijnbouwexpert en gewezen Pools minister van Economie Janusz Steinhoff zei aan de zender TVN24 dat de mijnen van het land de voorbije dertig jaar voortdurend gemoderniseerd zijn, en dat ook meetinstrumenten voor methaangas geïnstalleerd zijn. Daarnaast zien de bevoegde autoriteiten nauw toe op de veiligheid in de mijnen. Toch zijn methaangas-explosies in steenkoolmijnen nooit volledig vermijdbaar.