Rapper ASAP Rocky opgepakt voor schietpartij in Los Angeles

De Amerikaanse rapper ASAP Rocky (33) is woensdag in Los Angeles opgepakt in verband met een schietpartij uit november 2022. Dat meldt de politie van de Amerikaanse stad.

ASAP Rocky – echte naam: Rakim Mayers – was op 6 november samen met vriendin Rihanna net geland met een privévlucht vanuit haar thuisland Barbados, toen een ruzie tussen “twee kennissen” van het koppel escaleerde. “Het resultaat was dat de verdachte met een pistool vuurde op het slachtoffer”, aldus de LAPD. Het slachtoffer raakte daarbij slechts lichtgewond, maar ASAP Rocky en twee andere mannen sloegen wel op de vlucht. Hij wordt nu beschuldigd van geweldpleging met een dodelijk wapen.

Rocky is in de Verenigde Staten erg beroemd als muzikant, maar is in Europa vooral bekend door een incident in Zweden uit 2019. Bij een straatgevecht in Stockholm zou de rapper een 19-jarige man in elkaar geslagen hebben. Naar eigen zeggen uit zelfverdediging, maar daar is het Zweedse gerecht het niet mee eens. Hij zat toen een maand in de cel, en mocht na het proces het land verlaten.