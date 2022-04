Politieke commotie over betalend parkeren aan zwembad Sint-Truiden. — © TV Limburg

Sint-Truiden

Oppositiepartij Vooruit vraagt dat parkeren aan het zwembad in Sint-Truiden gratis blijft voor sporters en sportclubs op de site. De stad heeft plannen om de parkeerplaats binnenkort betalend te maken. Het eerste uur zou gratis zijn, nadien betaal je één euro per uur. Maar dat kan niet, vindt Vooruit. De stad ontmoedigt op deze manier sporten op de site en probeert de subsidies die ze aan de sportclubs geven, te recupereren via het parkeerbeleid, klinkt het nog.