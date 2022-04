Fans bezorgd om Jessica Simpson na ‘gênant’ reclamefilmpje

Jessica Simpson (41) is al een tijdje van het scherm verdwenen, maar is naast haar bezigheden in de mode- en zakenwereld ook erg actief op sociale media. De Amerikaanse zangeres en actrice deelde onlangs een foto in bikini aan haar 5,9 miljoen volgers op Instagram om te tonen dat ze 45 kilogram is kwijtgespeeld in drie jaar tijd. Woensdag voerde ze via haar Stories ook promotie voor een middel dat symptomen van allergieën moet verminderen. Maar fans maken zich zorgen door dat promotiefilmpje omdat Simpson sommige woorden onduidelijk uitspreekt en vreemde bewegingen met haar ogen maakt. “Dit was gênant en lastig om te bekijken”, aldus een bewonderaar. “Ik mis de oude Jessica.”