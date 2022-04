Samenwerking tussen UCLL & KRC Genk moet jeugdacademie optimaliseren

Genk

Hogeschool UCLL en Racing Genk slaan de handen in mekaar. Derdejaarsstudenten van de opleiding Lichamelijke Opvoeding doen een deel van hun stage of bachelorproef bij de jeugdopleiding van Genk. Ze ondersteunen de trainers van de 7 tot 9-jarigen of doen onderzoek naar de levensstijl van de jonge voetballertjes. Op die manier doen de studenten ervaring op in het werkveld en kan KRC zijn geroemde jeugdacademie nog verbeteren.