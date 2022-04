Tiesj Benoot na elfde plek in de Waalse Pijl: “Realistisch resultaat”

Benoot had op de Muur van Hoei lange tijd uitzicht op een toptienplaats, maar pakte daar uiteindelijk net naast nadat hij in de laatste hectometers nog wat terrein was verloren. “De aankomst op de Muur is typisch specialistenwerk. De lichte mannen zijn in het voordeel. Dit resultaat geeft mij voldoening. Ik denk dat het een realistisch resultaat is. Deze wedstrijd helpt mij en het team in de voorbereiding op de koers van zondag.”

Jumbo-Visma speelde Primoz Roglic, de tweede van vorig jaar, door een knieprobleem kwijt voor de Waalse Pijl. Na dat forfait werd Jonas Vingegaard, de nummer 2 van de Ronde van Frankrijk van vorig jaar, aangeduid als kopman. “We gokten op Jonas en wilden hem uitspelen in de finale, maar hij bleek een mindere dag te hebben”, aldus Benoot. “Wellicht ondervond hij nog de naweeën van de afgelopen zware weken”, vertelde ploegleider Grischa Niermann daarover.

Voor Luik-Bastenaken-Luik kan Jumbo-Visma ook rekenen op Wout van Aert, die in de Waalse Pijl zoals gepland niet aan de start verscheen.