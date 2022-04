Hasselt

We geven amper nog fooi op café en restaurant, en áls we het doen, dan is dat vaak erg beperkt. “Er zijn dagen dat we helemaal geen drinkgeld krijgen”, klinkt het bij Veronika (24) van restaurantketen Wasbar in Hasselt. “Het zijn bij ons met voorsprong de Nederlanders die het gulst zijn”, voegt collega Dave (29) toe.