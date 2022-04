In de Graaf de Theuxlaan in Heusden is woensdagmiddag een kop-staartaanrijding gebeurd. Daarbij waren drie voertuigen betrokken. Een 37-jarige vrouw uit Genk raakte gewond. Een 35-jarige bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.

In de Nieuwstraat in Heusden-Zolder zijn woensdag rond 16 uur twee auto’s gebotst. maw