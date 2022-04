In Overpelt in de Leopoldlaan hebben twee mannen misbruik gemaakt van de verkoop van een auto om in het huis rond te snuffelen. Een vrouw wilde haar auto verkopen. De kandidaat-kopers kwamen aan huis. Een van hen sloop naar de slaapkamer en ging daar op zoek naar spullen. Het is niet duidelijk of ze iets konden stelen. Politie HANO spoort de verdachten op.

maw