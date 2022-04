Aan het ruiternetwerk of met zicht op de zonsondergang: de mooiste vakantiehuizen voor grotere groepen in Limburg

Mas Isa in Nieuwerkerken is een landelijk en smaakvol ingericht vakantiehuis. Mas Isa — © Instagram

Houd jij ervan om met vrienden op weekend te gaan of samen met je familie te genieten van een weekje weg? In deze vijf Limburgse vakantiehuizen is er plaats voor grotere groepen in een idyllische sfeer.

1. ZussEnzo in Riemst

Bij ZussEnzo in Riemst is er plaats voor een groep tot achttien personen. De slaapplaatsen zijn verdeeld over vijf slaapkamers en aan de lange eettafel in de veranda kun je met z’n allen een gezellig diner organiseren met uitzicht op de tuin. De vakantiewoning is kindvriendelijk ingericht met een speelhoek, muziek en een homecinema voor tijdens regenachtige dagen.

Adres: Misweg 62, 3770 Zussen

Prijs: vanaf 1.375 euro per weekend

Meer info: www.zussenzo.gast-vrij.be

2. ’t Vlyt in Vlijtingen

B&B ’t Vlyt opende in 2020 de deuren en ontvangt groepen tot tien personen. De uitgebreide wellness met zwembad, jacuzzi, sauna en hamam zorgt ervoor dat je hier volledig tot rust kunt komen. ’s Avonds kun je bovendien genieten van het panorama op de achterliggende velden met een zomerse zonsondergang.

Adres: Kloosterstraat 10, 3770 Riemst-Vlijtingen

Prijs: vanaf 1.450 euro per weekend

Meer info: www.tvlyt.be

3. De Zwaluwhoeve in Pelt

Voor een verblijf met het oog op duurzaamheid is De Zwaluwhoeve in Pelt wat je zoekt. Hier kun je langskomen met maximaal zestien personen. Het vakantieverblijf ligt pal aan het Limburgse ruiter- en menroutenetwerk, waardoor het ook de ideale uitvalsbasis is voor elke paardenliefhebber. De paarden verblijven dan in de ruime stallen van Paardenpension ’t Heiveld.

Adres: Herenthoek 7, 3910 Pelt

Prijs: vanaf 1.030 euro per weekend

Meer info: www.dezwaluwhoeve.com

4. Mas Isa in Nieuwerkerken

Mas Isa in Nieuwerkerken is een landelijk en smaakvol ingericht vakantiehuis dat bestaat uit een linker- en een rechtervleugel. Wanneer je met vrienden of familie tot rust wilt komen, kun je het volledige logement afhuren. Dan kun je hier terecht met acht personen, verdeeld over vier slaapkamers met een eigen badkamer. De groene regio is ideaal om te voet, per fiets of met de Vespa te ontdekken.

Adres: Grotestraat 246, 3850 Nieuwerkerken (Wijer)

Prijs: vanaf 1.200 euro per weekend

Meer info: www.masisa.be

5. Acht & 80 in Hamont-Achel

Bezoek Hamont-Achel en logeer met een groep van maximaal twaalf personen bij het gerenoveerde vakantieverblijf Acht & 80. Je kunt eropuit trekken en nadien je elektrische fietsen opladen, terwijl je samen een spelletje petanque speelt. Tijdens het inrichten van de hoeve is er gekozen voor natuurlijke elementen in combinatie met de authentieke sfeer.

Adres: Kapelstraat 88, 3930 Hamont-Achel

Prijs: vanaf 1.100 euro per weekend

Meer info: www.achtentachtig.be