Rusland test nucleaire langeafstandsraket: “Landen die ons bedreigen, zullen nu wel twee keer nadenken”

De Russische president Poetin was op de Russische nationale televisie te zien terwijl hij door het ministerie van Defensie werd gebrieft over de succesvolle test. “De taken van de lancering werden volledig uitgevoerd. De oefenkernkoppen kwamen aan in het aangewezen gebied op het schiereiland Kamtsjatka”, aldus het ministerie van Defensie. “Het geavanceerde raketsysteem Sarmat zal de gevechtscapaciteit van de Russische strategische rakettroepen versterken. Sarmat is de krachtigste raket ter wereld met het grootste bereik”, klonk het.

Poetin feliciteerde het Russische leger met de succesvolle test, en sprak van “een uniek wapen dat alle moderne raketafweersystemen kan omzeilen en dat lange tijd zijn gelijke niet zal kennen in de wereld”. Hij zei ook dat “diegenen die Rusland bedreigen, nu wel twee keer zullen nadenken”.

