Hij staat vanaf vrijdag voor assisen: Emrah Taskiran gelinkt aan crimineel motormilieu

Eind mei vorig jaar reed het Snelle Responsteam van de Antwerpse politie de wagen van Emrah Taskiran klem op de Luitenant Lippenslaan in Antwerpen. De interventieploegen wisten ook nog een tweede voertuig te onderscheppen. In totaal werden vijf verdachten opgepakt, onder wie één militair. In de wagens trof de politie twee handvuurwapens, bivakmutsen, een kalasjnikov en een automatisch oorlogswapen aan. Politie en parket gingen er op dat moment vanuit dat het commando van plan was om een aanslag te plegen binnen het criminele circuit. Meer duidelijkheid moet volgen op het proces. Ook zou een aantal inzittenden banden hebben met de motorbende No Surrender.

Onder meer de naar Hasselt uitgeweken Genkenaar Emrah Taskiran moet zich nu verantwoorden voor inbreuken op de wapenwetgeving en op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie. De zaak is gepland op 26 april in de Antwerpse correctionele rechtbank, al zal de zitting beperkt blijven tot het vastleggen van de agenda voor het verdere verloop van het proces.

LEES OOK. Anastasia steekt Luana recht in het hart: “Als uw vriendin, uw vijand wordt”

LEES OOK. Beschuldigden van moord op Genkse Luana Romagnoli kunnen elkaar niet meer luchten

LEES OOK. Meerderheid vrouwen oordeelt over beschuldigden in moord op Luana Romagnoli

(GeHo)