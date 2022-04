Hun slaapkamer ontgroeid: Kids With Buns levert met ‘Waiting Room’ fraai visitekaartje af

En of het snel gaat voor Kids With Buns. Tourist LeMC wou het Kempens-Wase duo onlangs in de Lotto Arena als zijn voorprogramma. Terwijl deze maand grote Nederlandse shows met Balthazar en Eefje de Visser lonken, droppen Marie Van Uytvanck (22) en Amber Piddington (20) nu hun eerste EP. Op het zes songs tellende Waiting Room, waaronder ook radiohits Bad Grades (1,5 miljoen Spotify-streams!) en 1712, blijkt hun zogenaamde bedroom indiepop de slaapkamer te zijn ontgroeid. Voor het titelnummer ging het duo in zee met Bram Vanparys alias The Bony King. In The Snakes geeft een begeleidingsgroep, met leden van onder meer RHEA en Gestapo Knallmuzik, de fragiele en indringende gitaarliedjes wat meer ruggengraat. Het maakt van Waiting Room een bijzonder fraai visitekaartje van een te volgen debutant.(gj)

Waiting Room, Kids With Buns, nu te beluisteren. Concerten o.a. 27-28/04 AB (Brussel), 17/11 Trix (Antwerpen), 21/11 Het Depot (Leuven).