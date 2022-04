Jongeman (23) slaat medegevangene buiten bewustzijn in Hasselt

Het openbaar ministerie heeft woensdag een jaar cel tegen een 23-jarige Hasselaar geëist voor het uitdelen van klappen in de Hasseltse gevangenis. Een medegedetineerde hield er enkele losse tanden en een genaaide lip aan over.

De knokpartij dateert van 18 december 2020. Tijdens de wandeling kookte het potje over bij de Hasselaar die een gevangenisrekening van negen jaar open heeft staan. Het slachtoffer kreeg een slag en verloor het bewustzijn. Het resultaat was een gebroken tand, last aan de schouder, losse tanden en een gebroken neus. De verdachte bekende de slag. Hij viel de man langs achter aan. De procureur vorderde een jaar cel. Het slachtoffer vroeg bij monde van zijn advocate Delphine Geypen een voorlopige schadevergoeding van 1.000 euro en de aanstelling van een deskundige om de schade te begroten. Advocaat Jurgen Millen stelde dat de verdachte handelde uit wettelijke zelfverdediging. “Het slachtoffer kwam naar mijn cliënt toegevlogen waarna er een klap is uitgedeeld. Dus ja, hij heeft geslagen, maar dat wel uit wettige zelfverdediging”, aldus de raadsman die de vrijspraak vroeg. Vonnis op 18 mei. (GeHo)