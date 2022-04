Paashaas komt op bezoek bij Landelijke Gilde ’s Herenelderen

Rond de klok van 14 uur was de aankomst van de paashaas voorzien aan de poort van kasteel De Renesse. Er stonden 16 kinderen tussen 2 en 9 jaar klaar om de paashaas een welkom te heten. De kinderen waren vergezeld van ouders en grootouders. De paashaas vergezelde de kinderen in het park tot aan de plaats waar de eitjes verstopt waren. De groep werd in twee verdeeld om de kleinsten ook van het lekkers te laten rapen. Toen alle eitjes opgeraapt waren, werden ze verzameld en door de paashaas en enkele helpertjes naar de auto gebracht.

Na het rapen was er animatie voorzien door een clown met muziek en grime. Er waren ook tafels voorzien om te knutselen en te kleuren. Tussendoor was er tijd voor een lekkere pannenkoek en voor de ouders en grootouders was er koffie, frisdrank en verschillende bieren. Bij het naar huis gaan kreeg ieder kind zijn of haar deel van de opgeraapte eitjes.