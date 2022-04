Ronkende riffs en refreinen om luid mee te brullen: SONS rocken op het scherp van de snee

Hun coming of age-plaat, noemen ze Sweet Boy zelf. Niet dat het er bij SONS opeens bezadigd aan toe zou gaan. Integendeel, deze (bijna-)dertigers uit Melsele mogen dan tegenwoordig al eens door grotere levensvragen worden geplaagd, ze blijven rocken op het scherp van de snee. Drie jaar na hun debuut Family Dinner laveren SONS nog steeds met veel zwier en panache tussen snedige garagepunk en nineties-rock, ditmaal in een dynamische mix van de Australiër Michael Badger-Taweel (King Gizzard & The Lizard Wizard). De vooruitgestuurde single Nothing en het titelnummer zetten de toon; voortjakkerende drums, ronkende riffs en refreinen die uitnodigen om luid te worden meegebruld. Overtuigend plaatje, waarmee de laureaat van StuBru’s Nieuwe Lichting 2018 zijn vlag stevig tussen die van Equal Idiots en The Sore Losers plant. (gj)

‘Sweet Boy’, SONS, nu te beluisteren. Concerten 28/04 Trix, Antwerpen, 01/06 Rock Werchter.