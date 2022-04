Wapens en explosieven gevonden bij inval in huis van drugsdealer in Meulenberg

Bij een 44-jarige drugsdealer uit Meulenberg is politie Carma gestoten op een gevaarlijk arsenaal aan wapens, munitie en explosieven. Na de huiszoeking is de ontmijningsdienst DOVO de springtuigen komen ophalen voor onderzoek en vernietiging.

Het onderzoek vond zijn oorsprong bij een controle vrijdagavond in de Springstraat in Meulenberg. Een politieploeg haalde een auto met drie inzittenden naar de kant. Twee van de drie mannen hadden drugs bij. De 44-jarige Houthalenaar werd naar het commissariaat gebracht voor verhoor. Hij wordt verdacht van de verkoop van drugs. Op zijn adres in de Hazelarenstraat werd een huiszoeking verricht. Daar werden de wapens aangetroffen. De bewoner was niet thuis. Hij staat nu nationaal geseind voor verder onderzoek. maw