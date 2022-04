Koning Filip trapt balletje bij City Pirates in Antwerpen: “Waar is Mathilde? Heb jij een zus? Naar welke landen reis jij?”

Koning Filip heeft woensdagnamiddag in Antwerpen een bezoek gebracht aan City Pirates, een maatschappelijk voetbalproject. Hij ging op twee locaties van de club langs: het Jef Mermansstadion in Merksem en een terrein aan Luchtbal. De koning toonde interesse voor het sociale project van de club en was gecharmeerd door de kinderen.

“Waar is Mathilde? Heb jij een zus? Naar welke landen reis jij?”, de koning werd tijdens de groepsfoto met de voetballertjes van zes tot twaalf jaar overstelpt met vragen. Hij kon goed om met de nieuwsgierigheid van de jongste City Pirates. “Die kinderen vragen mij echt alles, of ik alles mag doen wat ik wil, of ik een zak geld heb”, lachte koning Filip.

Na de foto gaf de vorst de aftrap van een wedstrijdje aan het einde van de voetbaltraining. Daarvoor was hij uitgebreid geïnformeerd over de werking van de club. Bij City Pirates wordt er niet alleen gevoetbald. Er is ook een andere belangrijke pijler: het sociaal engagement. Er gebeuren huis- en schoolbezoeken, huiswerkbegeleiding, jongeren begeleiden naar (studenten)werk, enzovoort.

De club heeft zo’n 1.300 jeugdspelers en nog eens 700 staan er op de wachtlijst. Er zijn spelers van 92 verschillende nationaliteiten. Patrick Lockefeer, technisch verantwoordelijke van de jeugdopleiding legt uit wat het sociale aspect van de club inhoudt. “Vrijwillige medewerkers van City Pirates gaan bij mensen thuis als er problemen zijn, of ze gaan in gesprek met de school. We zeggen soms ook: ‘nu ga je niet meer trainen tot het geregeld is’ en we zien dat die aanpak werkt.”

“Het gaat niet alleen om problemen oplossen”, vult Jan De Meuter van de stichting City Pirates aan. “Het gaat vooral om jongeren motiveren. Veel van onze spelers zijn slachtoffers van racisme. Hier krijgen ze weer vertrouwen dat ze nodig hebben in de maatschappij.”