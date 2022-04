Tijdens een donkere en lange winter met veel coronaregels zijn we massaal in onze zetel blijven zitten. Het goede nieuws: er is (zon)licht aan het einde van de tunnel! Here comes the sun, en het belooft de ‘zomer van de vrijheid’ te worden. Maar hoe ga je nu fit dat zomerseizoen in? En hoe begin je weer aan die conditie te werken?