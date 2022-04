Remco Evenepoel is niet ontgoocheld na Waalse Pijl, maar: “Ik hoop dat ik niet zieker word richting zondag”

De wereldkampioen van Quick-Step Alpha Vinyl werd nochtans goed afgezet door Remco Evenepoel. Maar Alaphilippe kwam dus, zoals wel vaker al dit voorjaar, te kort.

LEES OOK. Dylan Teuns maakt droom waar met zege in de Waalse Pijl: “Nog nooit zo sterk geweest in het voorjaar”

“Als ploeg hebben we de perfecte koers gereden”, aldus Evenepoel na de finish. “Op het einde is het hier altijd man tegen man en daarvan heb ik niks gezien. Mij was gevraagd om Julian af te zetten, dus dat heb ik gedaan. Ik ben zelf niet het type renner om hier mee te doen voor de winst. Maar ik voelde me goed, ik draaide de laatste keer Muur op als derde dus dat is niet slecht. We stonden er vandaag als ploeg. Ik weet niet wat julie ervan vonden? (lacht) We hebben alle taken uitgevoerd, maar de meest frisse man heeft gewonnen. Iemand als Dylan verdient het ook wel. Parijs-Roubaix is precies een goeie training geweest voor hem, maar hij was de weken ervoor ook al heel goed. Als hij niet plat rijdt, doet hij in de Brabantse Pijl ook mee voor winst. Chapeau voor hem.”

LEES OOK. Wat een prestatie! Halenaar Dylan Teuns schittert op Muur van Hoei en wint Waalse Pijl

“Wat dit zegt voor zondag? We gaan het zien. Ik heb vandaag last gehad van de pollen, dus ik hoop dat ik niet zieker word. Ik heb daar al mijn hele leven last van, sinds mijn geboorte. Luik-Bastenaken-Luik is een andere wedstrijd. Veel langer, met ook langere inspanningen, en minder nerveus in het peloton omdat het een minder technisch parcours is. Maar ik hoop goed te herstellen nu, want ik voel dat het Baskenland en de Brabantse Pijl er nog een beetje in zitten.”

© BELGA

Vansevenant: “Mogen niet ontgoocheld zijn met resultaat”

Mauri Vansevenant probeerde nog weg te glippen in de laatste kilometers, voornamelijk in functie van kopman Alaphilippe.

“We wilden op het lokale circuit alles samenhouden, geen aanvallen meer laten wegrijden en een massasprint op de Muur van Hoei. De perfecte finish voor Julian. Dat alles lukte, maar het zijn enkel de benen die spreken. Op zo’n finish wint de sterkste. De aanval waarbij ik meeging, was vooral omdat er niemand mocht wegrijden zonder ons. Het was een ideaal scenario omdat ik kon meeglijden en in de wielen blijven. Dan weet je nooit, als er achter ons getwijfeld wordt. Maar we hadden maar vijftien seconden voorsprong aan de voet, dat is te weinig. Het is sowieso beter om iemand voorop te hebben dan te moeten achtervolgen, dus het was een goed scenario voor ons.”

Vansevenant had last van een bloedneus na de finish. “Ik heb dat dikwijls op de eerste warme dagen en na grote inspanningen. Nu is het kwestie van te recupereren richting Luik-Bastenaken-Luik. We kwamen vandaag misschien voor meer, winnen is altijd leuker. Maar we mogen niet ontgoocheld zijn met de manier waarop we gekoerst hebben.”